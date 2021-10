Jérusalem (AFP). L'auteur de l'attaque de Tel-Aviv reste introuvable

"D'importantes forces de la police poursuivent les recherches intensives pour retrouver l'auteur de l'attaque de vendredi", a affirmé à l'AFP Micky Rosenfeld, un porte-parole de la police. "Nous continuerons à le chercher jusqu'à ce qu'il soit entre nos mains", a-t-il précisé. La police a présenté le tireur comme Nashaat Melhem, 31 ans et originaire du village arabe d'Arara, dans le nord d'Israël. Vendredi, l'assaillant est entré dans un magasin d'aliments diététiques avant de sortir une arme de son sac à dos, de se poster sur le pas de porte et d'ouvrir le feu à bout portant sur les clients du Simta, le bar voisin. L'homme a poursuivi son chemin selon les témoignages et fait feu 150 mètres plus loin sur la terrasse d'un deuxième établissement avant de prendre la fuite à pied. Le gérant du Simta, Alon Bakal, 26 ans, et Shimon Ruimi, 30 ans, ont succombé à leurs blessures. Sept autres personnes ont été blessées, dont deux gravement, selon les secours. Les deux victimes ont été enterrées dimanche en présence de milliers de personnes et de représentants du gouvernement. Samedi soir, M. Netanyahu s'est rendu au bar où a eu lieu la fusillade et a appelé à davantage de mesures contre la criminalité parmi la communauté arabe israélienne. Même si la police a indiqué qu'il était "très probable que ce soit une attaque terroriste", le Premier ministre ne l'a pas qualifiée comme tel.

