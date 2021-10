Paris (AFP). Hommage unanime à Michel Delpech qui a chroniqué la vie des Français

L'artiste est mort samedi soir à 69 ans des suites d'un cancer de la gorge. Depuis, les messages louant son talent se multiplient. "Il avait traduit mieux que personne les années 70, il est mort sans avoir vieilli. Ses chansons nous touchaient car elles parlaient de nous. De nos émotions comme de nos épreuves. Il n'a jamais été démodé. De +chez Laurette+ au +Loir-et-Cher+ il nous avait dit +que Marianne était jolie+. Elle pleure en ce début d'année un de ses meilleurs chanteurs", a réagi le président François Hollande "Ses chansons ont accompagné et accompagneront encore des générations de Français. Chacun d?entre nous peut fredonner plusieurs de ses succès", a réagi Maurice Leroy, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Il a également salué un "ambassadeur majeur". "Le Loir-et-Cher reste comme un cadeau intemporel pour notre beau département, une chanson simple, belle, authentique, à l'image du grand artiste que restera Michel Delpech", a-t-il ajouté. "C'est un hommage à une certaine forme de mélancolie heureuse", résume Didier Varrod, directeur de la musique de France Inter, notant que les chansons de Michel Delpech "raconte(nt) la vie des gens, des gens ordinaires plutôt qu'extraordinaires". Selon Yves Bigot, directeur général de TV Monde, nombre de gens sont autant touchés par les chansons que par le parcours de l'artiste, avec ses traversées du désert, sa dépression puis sa maladie. "Et puis, il y a ce timbre de voix touchant, direct", dit-il. "Il y a sans aucun doute une corrélation entre le timbre de sa voix, ses chansons qui ont chroniqué la vie et son parcours de vie". - Des chansons qui aident à vivre - "Cette voix aurait pu lui permettre de n'être qu'un crooner, un simple frôleur de mots et de notes. Mais il a su dépasser ce superbe don de la nature en réussissant à être aussi (...) un témoin de son époque, de ces personnes qui (...) nous aident à vivre", renchérit la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) dans un communiqué. Didier Varrod observe que "Michel Delpech, c'est aussi l'histoire d'un répertoire qui n'était pas reconnu à sa juste valeur". La nouvelle génération avec Benabar en tête, est venue apporter "une forme de validation", dit-il. "C'était bien chez Laurette. On y retournera. Pour ne pas l'oublier, Laurette. J'aime vos chansons. Merci", écrit ainsi la jeune chanteuse Louanne Emera dans un tweet. Le chanteur et acteur Patrick Bruel réagit lui aussi sur Twitter: "Triste réveil. Je ne me souviens pas d'une période de ma vie qui ne soit ponctuée d'une de ses chansons". Les médias ont tous bouleversé leurs programmes. Les radios diffusaient largement les titres du chanteur. RTL a ainsi décidé de lui dédier pas moins de trois émissions dimanche ("Stop ou encore", "Les essentiels", "100% Live"). "En hommage à Michel Delpech, France 3 diffusera ce soir (dimanche), à 20h55, Discographie, un documentaire sur ses 50 ans de carrière", a annoncé la chaîne publique. "Chez Laurette, Wight is Wight, Pour un flirt, Quand j'étais chanteur, Le Loir-et-Cher, Que Marianne était jolie... Derrière tous ces tubes, un homme: Michel Delpech. 50 ans de carrière cette année et des millions de 45 tours vendus l'ont inscrit à jamais au Panthéon de la chanson française", ajoute France 3. "Nous allons rediffuser le Vivement Dimanche de janvier 2007 avec Michel Delpech", a indiqué France 2 à l'AFP. "Europe 1 va faire une émission spéciale Michel Delpech de 12h45 à 15h00 avec des archives rediffusant ses interviews", a annoncé la radio. Sa famille n'était pas en mesure dimanche matin de dire quand et où les obsèques auront lieu. "La famille est dévastée par la tristesse et en même temps unie", a confié son entourage à l'AFP. Il s'est battu, il est parti dans la dignité, c'est ce que l'on retiendra".

