Coupe de France (32e) : Les buts et le best-of de Granville-Laval (2-1) !

Ce samedi soir 2 janvier, l'US Granville (CFA2) a écrit la plus belle page de son histoire en Coupe de France en parvenant à se hisser pour la première fois en 16e de finale, grâce au succès glané face à Laval (L2). Revivez les buts et les meilleurs moments de ce match, commenté en direct et en intégralité par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé. Que du bonheur !