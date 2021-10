New York (AFP). Décès de Natalie Cole, star de la soul dans l'ombre de son père

La chanteuse, qui avait des problèmes de santé y compris des complications après une greffe de rein, est morte dans un hôpital de Los Angeles, a annoncé sa famille vendredi. "Natalie a mené une bataille féroce et courageuse, en mourant comme elle a vécu --avec dignité, force et honneur", a déclaré sa famille dans un communiqué. Evoquant sa chanson la plus connue, "Unforgettable" (inoubliable), qui est un hommage et une reprise de son père, la famille affirme que "notre chère mère et soeur nous manquera beaucoup et restera à jamais INOUBLIABLE dans nos coeurs". Contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération, Natalie Cole a grandi à Los Angeles dans un milieu plutôt aisé. Nat "King" Cole n'a jamais vu sa fille lui succéder sur scène car il est décédé d'un cancer en 1965, à l'âge de 45 ans, alors que sa fille était adolescente. Pour autant la carrière de Natalie Cole est très étroitement liée à celle de son père. Elle commence à se produire dans les clubs en se présentant comme la fille de Nat "King" Cole mais peine à percer dans le R&B, choisissant un son beaucoup plus moderne que son père. Après avoir exploré le blues, la soul et la pop, elle revient au jazz paternel. Elle connaît son plus grand succès en 1991 avec l'album "Unforgettable... With Love", où elle chante virtuellement en duo avec son père, qui apparaît dans une vidéo posthume à ses côtés. L'album remporte à l'époque le Grammy de l'Album de l'année et s'est vendu depuis à 7 millions d'exemplaires aux Etats-Unis. - Dépression - Natalie s'est déjà fait un prénom en 1975 avec le titre "This Will Be (An Everlasting Love)" et l'album (et titre) "Inseparable", qui lui valent de remporter un premier Grammy, la plus haute récompense de la musique, dans la catégorie du "meilleur nouvel artiste". Elle sera lauréate en tout de neuf Grammys. "Nous perdons une artiste merveilleuse et très chère", a estimé la Recording Academy, qui délivre les Grammys. Natalie Cole a aussi joué comme actrice dans plusieurs séries américaines mais sa vie a été marquée par la drogue et trois divorces. Dans son autobiographie "Angel on my shoulder", publiée en 2000, elle raconte comment elle a lutté contre la dépression notamment après la mort de son père et de la quasi noyade de son fils dans une piscine. Elle s'est droguée à l'héroïne et à la cocaïne, et a suivi plusieurs cures de désintoxication. Les médecins lui ont ensuite diagnostiqué une hépatite C et elle a dû subir une greffe de rein en 2009. "Ma vie s'effondre devant mes yeux" avait alors confié la chanteuse au magazine People, ajoutant: "c'est le plus dur dans tout ça. Je pense à lui (mon père) à chaque fois que je chante". Le chanteur de jazz italien Tony Bennett, qui s'est produit sur scène plusieurs fois avec elle ou son père, a salué sur Instagram une "personne charmante et généreuse" et une "chanteuse de jazz exceptionnelle". Le révérend Jesse Jackson a évoqué sur Twitter une "soeur adorée (...) sur le fond et dans sa musique". "Merci pour la musique. Et pour vous", a déclaré l'acteur canadien Alan Thicke. Son dernier album, qui date de 2008, "Still Unforgettable" est un prolongement de celui de 1991, avec une adaptation de titres américains classiques et de chansons de son père.

