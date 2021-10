Bagdad (AFP). Les forces irakiennes étendent leur contrôle à Ramadi

L'armée irakienne continue ainsi à consolider ses positions après avoir repris dimanche Ramadi, le chef-lieu de la vaste province sunnite d'Al-Anbar après des mois de combats contre le groupe Etat islamique (EI), mais la province n'a pas encore été totalement sécurisée. "Nos forces de sécurité ont lancé une opération depuis (le quartier de) Khaldiya, dans l'est de Ramadi, et ont réussi à libérer la faculté d'Agriculture", a déclaré un responsable du quartier, Hamid al-Dulaimi, précisant que les forces irakiennes étaient "en train de nettoyer plusieurs autres zones". Selon le chef de la police d'Al-Anbar, Hadi Irzayij, les forces de sécurité ont arrêté jeudi 30 combattants présumés de l'EI "qui tentaient de fuir Ramadi en se fondant parmi les civils". "Nous suivons une stratégie établie de manière à éviter les pertes dans les rangs des forces de sécurité", a-t-il déclaré. L'EI, qui avait pris le contrôle de Ramadi en mai 2015, a disséminé des milliers d'engins explosifs dans la ville que les forces de sécurité tentent de désamorcer. Les opérations sont menées par les forces d'élite du contre-terrorisme (CTS), la police et des forces tribales locales, avec l'appui aérien de la coalition internationale conduite par les Etats-Unis. Les jihadistes ne sont plus en posture de contre-attaquer à Ramadi mais beaucoup ont réussi à s'enfuir et à se redéployer dans les zones rurales avoisinantes. "Nous sommes maintenant en train de sauver des familles prises au piège", a indiqué à l'AFP un major des CTS, Majed Mohammed.

