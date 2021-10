La Normandie est officiellement unie !

Le 16 janvier 2015, la loi relative à la délimitation des 13 nouvelles régions était promulguée. Près d'un an plus tard, la loi entre en application ce 1er janvier 2016. La Haute-Normandie et la Basse-Normandie disparaissent pour ne fonder qu'un seul grand ensemble constitué de 3 328 364 habitants (populations millésimées 2013 selon l'Insee) et de cinq départements : la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure.

Entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur, il a beaucoup été question de politique : du siège politique à la capitale administrative en passant par la répartition des services, l'heure a parfois été à la polémique. Mais, en ce 1er janvier 2016, au-delà de l'aspect politique (avec un nouvel exécutif régional dirigé à compter du 4 janvier 2016 par Hervé Morin), le symbole est plus fort encore : 59 ans après la séparation de la Normandie en deux régions distinctes, le territoire redevient uni et le drapeau aux léopards dorés peut à nouveau flotter.