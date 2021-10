Innovation : un Timesquair pour programmer ses objets connectés

Parmi elle, une entreprise disposant d'un bureau à Caen, Fundatrix. "Ce salon, c'est une formidable opportunité, compte tenu de l'impact planétaire de la manifestation, pour nous, d'y présenter nos produits", se réjouit Franck Lefèvre, directeur de cette société fondée en 2012.

Il en a surtout profiter pour exposer à la face du monde un produit novateur, baptisé Timesquair. "L'idée est de permettre à tout le monde de se servir simplement d'une machine utilisée dans le secteur industriel pour des applications complexes, afin de créer ses propres usages et ce, sans connaissance technique préalable", présente-t-il. Ce condensé d'informatique, pas plus grand qu'une tablette, permet d'agir sur tous les objets connectés de son environnement. "Nous avons pensé ce produit pour que les gens comprennent comment les choses fonctionnent et pour qu'ils apprennent à programmer ce qu'ils souhaitent". La gamme des usages est infinie : programmation d'un jukebox ou d'une playlist, gestion de l’éclairage de sa maison, afficher la météo ou ses tweets...