"Six personnes ont été interpellées et emmenées pour audition", selon un communiqué, qui précise que sept perquisitions en lien avec l'affaire ont eu lieu jeudi matin dans différents quartiers de Bruxelles et son agglomération. Les deux hommes déjà inculpés depuis mardi dans ce dossier ont vu leur détention provisoire maintenue.

