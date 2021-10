Raphaël, l'étudiant caennais devenu organisateur de soirées

C'est la soirée de ce début d'année. La "Back to School" est devenue un rendez-vous incontournable de la nuit estudiantine caennaise. Derrière, un homme, Raphaël Event, ancien étudiant à l'université de Caen, converti en organisateur de soirées. "Tout a commencé alors que j'étais membre de l'association des étudiants en psychologie en charge de monter des fêtes, explique le jeune entrepreneur. J'y ai pris goût et en 18 mois, j'ai organisé une quinzaine de soirées sur Caen." Avec à chaque fois plus de 1 000 participants.

Une soirée à d'Ornano

Le succès est au rendez-vous car Raphaël Event tient à ne pas franchir certaines limites : "J'étais étudiant il n'y a pas si longtemps et je me souviens à quel point le budget est serré. Du coup, les prix d'entrée se limitent entre 5 et 8 euros en fonction des lieux, avec une part toujours déductible sur une boisson." Il mise sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion de ses événements, offrant des invitations par tirage au sort. Au milieu des dancefloors, il fait également gagner des voyages. Et l'ambition, mêlée à beaucoup d'imagination, se charge du reste : "le 31 mars, je souhaite faire venir 1 000 étudiants en pyjama à l'Orient-Express et je rêve d'organiser un jour une énorme soirée au stade Michel d'Ornano." Il projette également de faire bouger les étudiants d'autres villes du grand ouest ces prochains mois.