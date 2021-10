Fujistu lance les ordinateurs portables équipés de vidéoprojecteurs

Fujitsu annonce que ses clients pourront à l'avenir disposer d'une nouvelle technologie dans leur ordinateurs portables à savoir un Videoprojecteur. Entièrement abrité au repos, ce picoprojecteur s'escamote partiellement de la baie en fonctionnement, laissant apparaitre la lentille et des boutons de réglage de la luminositée.La projection à proprement parler offre en contrepartie des performances modestes, puisqu'il faudra se contenter d'une définition SVGA (800 x 600 pixels) et d'une luminosité de 40 lumens.





Sorti sur PSP, Half-Minute Hero est un RPG dont la particularité est de mettre le joueur face à une série de quêtes qu'il doit résoudre en moins de 30 secondes à chaque fois. Le tout en mélangeant joyeusement tout un tas de gameplays différents. Bonne nouvelle pour les curieux qui ne posséderaient pas de PSP, le jeu sera adapté cet été sur le Xbox Live Arcade sous le nom Half-Minute Hero : Super Mega Neo Climax.



Comme beaucoup de MMORPG qui souhaitent s'offrir une seconde jeunesse, Age of Conan va adopter le modèle du free-to-play et proposera deux modes d'accès. Il sera ainsi possible de jouer gratuitement au titre de Funcom tout en faisant des visites régulières à la boutique du jeu pour y dépenser de petites sommes en achats divers. Les plus mordus pourront en revanche souscrire au jeu et profiter d'un accès à plus de contenus