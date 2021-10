Quelles bonnes habitudes aimeriez-vous prendre en 2016 ?

D’après une étude YouGov nous sommes soucieux de notre bien-être.

Améliorer son physique, être plus sociable, faire des voyages ou encore apprendre de nouvelles choses sont toujours nos résolutions phares...

30% des Français ont prévu de prendre de bonnes résolutions cette année et déclarent vouloir perdre du poids, retrouver la forme.

On est aussi regardant sur nos finances, on veut épargner plus et moins dépenser.

Revient souvent la cigarette que beaucoup souhaitent arrêter !

Le problème c'est que tout le monde démarre sur les chapeaux de roues mais les ¾ disent qu'ils vont craquer avant la fin du premier mois...Par contre passé le cap du premier mois, le taux d’échec semble fondre comme neige au soleil.

Mon conseil : prenez de bonnes résolutions mais faites un vrai choix et mieux vaut en prévoir peu que trop, ambitieux oui, mais avec modération !