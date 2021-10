Double meurtre à Rouen : le suspect déjà condamné pour viol

Plus d'une semaine après le meurtre de Julien et Elise, retrouvés dans un appartement place de la Pucelle, un suspect a été interpellé ce mardi 29 décembre. Les policiers ont pu remonter jusqu'à lui grâce à deux procédés. D'une part, l'exploitation des caméras de surveillance a permis de le voir entrer dans un immeuble de la place de la Pucelle. D'autre part, des analyses ADN ont permis de le confondre et de l'interpeller.

Déjà condamné à huit ans de prison

Agé de 34 ans, cet homme d'origine ougandaise a été condamné en 2011 à huit ans de prison pour faits de viol, prison dont il était sorti à la mi-novembre, a expliqué le procureur Jean-François Bonhert. La peine de prison avait également été assortie d'une interdiction de séjourner en France mais le sauf-conduit permettant l'expulsion n'avait pu être obtenu et l'homme avait ainsi pu rester sur le territoire français.

D'autres circonstances ont permis son interpellation : en plus de l'ADN et des caméras de vidéosurveillance, le suspect, bien que fiché comme délinquant sexuel, n'avait pas respecté ses obligations auprès de la police et avait été trouvé porteur de stupéfiants. Il avait donc été arrêté en fin de semaine dernière : la garde à vue a permis aux enquêteurs de faire le rapprochement avec le double meurtre.

Ce double meurtre a suscité une grande émotion à Dieppe et à Rouen. Une marche blanche a rassemblé 300 personnes samedi 26 décembre dans la première ville, une autre a réuni 400 participants dimanche 27 décembre dans la seconde.

Avec AFP.