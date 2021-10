Lady Gaga saute dans le vide : original !

A l'occasion de la grande finale de l'émission American Idol, la chanteuse et... danseuse Lady Gaga a interprété son nouveau titre "The Edge of Glory", troisème extrait de son album "Born This Way" (après le troublant "Judas").

Ambiance sombre, lumières bleues, bleues et encore bleues, la star internationale a simplifié la chorégraphie - pas toujours en rythme- jusqu'à la chute finale !

Soyez patients... c'est à la fin de la vidéo !

Soyez concentrés... ça va très vite !