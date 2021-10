Il installe une caméra pour surprendre le voleur de courriers à Rouen

Le 5 décembre dernier, un habitant d'un immeuble du centre-ville rouennais, âgé de 38 ans, est victime d'un vol. Les clés de son domicile, situées temporairement dans saboîte aux lettres, ont été dérobées. Le voleur a ensuite pu pénétrer chez lui et en ressortir avec un Ipad.

La victime mène l'enquête

La victime décide d'alerter le Groupe d'Appui Judiciaire de Rouen mais mène également l'enquête de son côté. Avec l'accord de ses voisins, il installe une petite caméra de surveillance avec vue sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Un procédé qui porte ses fruits : le 14 décembre, la victime aperçoit sur les images de la caméra un homme qui n'habite pas l'immeuble ouvrir les boîtres aux lettres sans rien y dérober. Rebelote le 18 décembre.

Il reconnaît sept vols

La victime décide alors de mettre dans sa boîte aux lettres un colis sans rien d'important à l'intérieur. Et le 21 décembre, le suspect revient, dérobe le colis, l'ouvre et s'en débarasse un peu plus loin. La police peut alors exploiter les images de la caméra, identifier un suspect et l'interpeller le mardi 22 décembre. Agé de 28 ans, il réside à Canteleu. Il reconnaît sept faits de vol ou de tentative de vol entre le 1er et le 21 décembre.