La Normandy channel Race pour Tanguy De LaMotte

Tanguy de Lamotte et Sébastien Audigane à bord d'Initiatives saveurs ont donc remporté la deuxième édition de la Normandy Channel Race en coupant la ligne d 'arrivée à 12heures 25min 25secondes au large de Ouistreham. Le skipper d'Houfleur et son coéquipier devance l'équipage de Port de Caen Ouistreham skippé par le caennais Fabien Delahaye et Bruno Jourdren. Le duo Damien Seguin-Yoann Richomme à bord de Des pieds et des main complète le podium.

L'arrivée des skippers s'est donc faite plus rapidement que prévue puisque la direction de la course avait décidé de réduire le parcours de plusieurs dizaine de miles au vue des mauvaises conditions météo annoncées au sud de l'Irlande.