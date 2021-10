Noël pour tous : le message de l'évêque de la Manche aux détenus

Ils passent Noël loin de leurs familles, derrière les barreaux. Chaque année, les détenus des maisons d'arrêt de Coutances et Cherbourg, reçoivent malgré tout une visite : celle de l'évêque du diocèse de Coutances/Avranches. Monseigneur Laurent Le Boulc'h est venu célébrer jeudi 24 décembre une messe de Noël auprès des prisonniers.

"C'est très important car le message est fait pour tout le monde, et particulièrement pour les gens qui sont dans la solitude et la détresse. Ce message d'espérance et de foi en l'homme est aussi pour eux, j'espère que cela peut les aider à retrouver un peu d'espérance en eux et les réorienter vers un chemin de justice et de vérité" indique l'évêque :

Un Noël 2015 marqué par une année ponctuée de drames. "Plus la violence est présente, plus Noël s'impose comme une nécessité. Plus on a des doutes en l'humanité, plus on a besoin de quelqu'un qui croit en nous" déclare Monseigneur Le Boulc'h, qui était dans la soirée attendu au Mont-Saint-Michel pour la veillée de Noël.