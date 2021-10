Que faire des emballages après Noël ?

Que faire de ces emballages et de ces déchets ? Les jeter à la poubelle ou les trier ? Les bouteilles en verre doivent évidemment être déposées dans un conteneur à verre. Il faut jeter à la poubelle les rubans des papiers cadeaux, les emballages cadeaux en mauvais état, les nappes et serviettes en papier ainsi que les déchets alimentaires. Les canettes, les boîtes de conserve, les bouteilles et les flacons en plastique, doivent, eux, être jetés dans la poubelle sélective.