Déchets : la collecte des sapins commencent ce samedi à Caen

Comme chaque année, la municipalité caennaise propose à ses administrés de venir déposer leur sapin de Noël dont ils n'ont plus l'usage, dans différents points de collecte, au nombre de 35 cet hiver. "C'est deux de plus que l'an passé, précise Patrick Jeannenez, maire-adjoint en charge de la qualité du cadre de vie. Nous avons renforcé deux secteurs où nous retrouvions des sapins loin des points de collectes". L'effort municipal coûte 3 200 € à la Ville qui réalise cependant une économie : "cette collecte permet d'éviter de perdre le temps des agents à ramasser les sapins un peu partout dans la ville et en plus nous nous en resservons derrière, puisque après les avoir broyés, nous en faisons du paillage contre les mauvaises herbes que nous déposons sur les différents espaces verts de la ville." Et Patrick Jeannenez de rappeler les quelques règles à respecter avant d'aller déposer son sapin jusqu'au 31 janvier, date de la fin de la collecte :

Lors de la collecte de l'hiver dernier, pas moins de 4 500 sapins avaient ainsi été récupérés. Un chiffre en hausse de 10% par rapport à l'exercice précédent.

La localisation des points de collecte est accessible sur ce lien.