Cinq mineurs interpellés pour tentative de vol par effraction près de Rouen

Ce mardi 22 décembre, la brigade anti-criminalité est requise suite à un appel du 17. Le requérant explique avoir vu plusieurs individus sauter la grille d'une propriété impasse Leroy à Caudebec-les-Elbeuf. Les policiers se rendent sur place et prennent attache avec le requérant, un voisin. Il explique avoir vu des jeunes escalader la clôture mais ne les avoir pas vu ressortir de la demeure.

Les policiers progressent dans l'habitation. Une vitre est brisée et la maison semble avoir été fouillée. Ils entendent du bruit dans le grenier. Au fond de celui-ci, une porte, que les policiers forcent. Derrière la porte, cinq jeunes étaient cachés. Agés de 12 à 15 ans, ils ont touts les cinq été interpellés et ramenés à l'hôtel de police. Quatre ont été placés en garde à vue, le plus jeune a été remis à son civilement responsable.

Le propriétaire du logement était absent, il a été contacté pour venir déposer plainte.