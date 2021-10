Hockey : les Dragons de Rouen en déplacement à Briançon

Après dix jours de trêve internationale, les Jaunes et Noirs vont rechausser les patins aujourd'hui pour une série de seize matchs en un peu plus de cinq semaines dont notamment la finale de la Coupe de France et la finale de la Continental Cup.

Mais avant ces échéances, il faudra passer par ce match de championnat face à une équipe toujours difficile à jouer.

En effet, les deux équipes se sont déjà rencontrées il y a un peu plus de dix jours sur l'Ile Lacroix et les Rouennais s'étaient imposés dans la difficulté sur le score de 5-4.

Les joueurs de Fabrice Lhenry qui occupent aujourd'hui la 5ème place du classement avec un match de plus à disputer tenteront donc de faire tomber chez eux les Diables Rouges qui alternent le chaud et le froid et qui sont donc à la 10ème place au championnat.

Un match important à remporter pour repartir sur une bonne dynamique avant le marathon qui attend les Normands.