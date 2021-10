Cinéma - Le complexe du castor de Jodie Foster

Touchant le fond, il s'accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir, il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses qu'il n'ose pas dire à sa famille et ses collègues. La marionnette devient alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau Walter, plus positif et sûr de lui. Rapidement il reprend le contrôle de sa vie mais découvre peu à peu qu'il ne peut plus vivre sans son castor. Parviendra-t-il à se débarrasser de lui ?

Le complexe du castor

Date de sortie : 25/05/2011

Réalisé par Jodie Foster

Avec Mel Gibson, Cherry Jones, Jodie Foster

Long-métrage américain / Genre : Drame / Durée : 1h31min.

Année de production : 2011

Distributeur : SND

Page Facebook : www.facebook.com/lecomplexeducastor

