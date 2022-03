Paris (AFP). Ligue 1: Paris, un record pour passer les fêtes

Le Paris SG n'en finit pas d'assommer la Ligue 1: le club de la capitale a bouclé la première partie de saison en battant le record de points inscrits à la trêve (51) après sa victoire 3-0 à Caen, samedi lors de la 19e journée. Déjà sacré champion d'automne, le PSG efface ainsi des tablettes le grand Lyon de 2006-2007 (50 points) et confirme qu'il est intouchable dans sa quête d'un 4e titre d'affilée. 19 longueurs le séparent désormais de son nouveau dauphin Monaco, incapable de dominer la lanterne rouge Troyes (0-0) malgré une exclusion adverse dès la 3e minute et un penalty, manqué par Lacina Traoré. Avec des concurrents de ce niveau, Paris, dont l'effectif n'a pas d'égal en France, n'a pas trop de soucis à se faire pour la suite. D'autant que ses stars ont soigné leur dernière apparition de l'année. L'inusable Zlatan Ibrahimovic (34 ans), auteur de sa 15e réalisation en championnat sur une magnifique reprise sans contrôle des 20 mètres, est plus que jamais en tête du classement des buteurs alors que la recrue phare de l'été dernier, l'Argentin Angel Di Maria, s'est offert un doublé. Même le gardien allemand Kevin Trapp, qui s'était distingué par une monumentale bourde le 13 décembre face à Lyon (5-1), s'est quelque peu racheté en repoussant un penalty d'Andy Delort. Dans la seconde partie de tableau, la belle série de Frédéric Antonetti avec Lille (4 victoires, toutes compétitions confondues) s'est terminée à Toulouse (1-1). Mais le Losc (11e) peut remercier le génial Sofiane Boufal, qui a sauvé les siens sur un but splendide à la suite d'un exploit personnel en fin de partie. Sans doute l'effet Antonetti après quatre mois d'errements sous la direction d'Hervé Renard. Bastia (14e) s'est donné un peu d'air en venant à bout de Reims (2-0). La situation ne s'arrange pas, en revanche, pour Guingamp (18e et relégable) et son entraîneur Jocelyn Gourvennec, battus à domicile par le voisin rennais (2-0), fringant 6e. Lorient, 7e, a de son côté été tenu en échec par Nantes (0-0). Résultats de la 19e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Montpellier 1 - 0 samedi Caen - Paris SG 0 - 3 Bastia - Reims 2 - 0 Toulouse - Lille 1 - 1 Guingamp - Rennes 0 - 2 Lorient - Nantes 0 - 0 Troyes - Monaco 0 - 0 dimanche (14h00) Saint-Etienne - Angers (17h00) Gazélec-Ajaccio - Lyon (21h00) Bordeaux - Marseille

