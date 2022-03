Sans permis et ivre au volant, le récidiviste interpellé au Havre

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Compagnie Départementale d'Intervention veut contrôler un véhicule qui refuse d'obtempérer. La BAC du Havre est alertée et repère le véhicule dans le secteur de Caucriauville. Le conducteur franchit des feux rouges avant de se stationner sur un parking rue Pierre Courtade.

Recherché par les tribunaux de Paris et Lorient

Le conducteur et son passager en sortent et fuient à pied, s'introduisant dans un immeuble de la rue. Le conducteur est retrouvé et interpellé dans les étages, son passager est parvenu à échapper à la police. Le suspect, âgé de 37 ans et résidant à Montrouge dans les Hauts-de-Seine, est ivre et n'a pas le permis de conduire.

Il fait l'objet de deux fiches de recherche. L'une du tribunal de grande instance de Paris pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité et pour lesquels il a été condamné à six mois d'emprisonnement ; l'autre par le tribunal de grande instance de Lorient pour un refus d'obtempérer conjugué à une ivresse au volant, faits pour lesquels il a été condamné à huit mois d'emprisonnement.

Incarcéré dans l'attente d'un jugement

Après un passage en garde à vue, le suspect a été déféré devant le parquet, ce dernier a mis à exécution les deux jugements précédents et l'homme a été écroué à Saint-Aubin-Routot dans l'attente de sa prochaine convocation en justice.

Par ailleurs, deux jeunes femmes présentes à l'arrière du véhicule au moment des faits ont été placées en cellule de dégrisement.