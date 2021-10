L'inflation progresse et pourrait s'accélérer, menaçant le pouvoir d'achat

Une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, d'autant que les économistes interrogés par l'AFP anticipent une accélération de la hausse des prix.

Ceux-ci ont progressé de 0,3% en avril après 0,8% en mars, soit 2,1% sur un an, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique. L'Insee pointe la fin des soldes d'hiver et la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

"C'est inquiétant pour le pouvoir d'achat parce que même si les prix du pétrole baissent depuis début mai, les prix des autres produits de consommation courante vont continuer à augmenter", a commenté Mathilde Lemoine (HSBC), interrogée par l'AFP.

L'économiste voit dans la tendance actuelle la matérialisation d'un effet retard classique de la flambée passée des cours des matières premières mais juge "inquiétant" qu'il touche "non seulement le prix des produits alimentaires non frais, comme attendu, mais désormais aussi le prix des produits manufacturés".

Elle table sur "une accélération de l'inflation jusqu'à 2,6% en septembre" et encore, "avec une hypothèse +conservatrice+ d'un prix du pétrole stable".

Fin mars, le gouvernement avait lui-même relevé sa prévision d'inflation pour cette année à +1,8% contre 1,5% auparavant en raison précisément de la flambée des cours du pétrole et des matières premières.

Pour avril, l'Insee note que l'inflation résulte à la fois de l?augmentation des prix des produits manufacturés, liée notamment à la fin progressive des soldes d?hiver, et à de "fortes" hausses de prix des produits énergétiques et alimentaires.

Les prix des produits manufacturés ont ainsi progressé de 0,6% (+0,2% sur un an) le mois dernier avec une nette hausse pour l?habillement et les chaussures (+3,2%; +1,1% sur un an) due à la fin des soldes. L'Insee relève aussi la hausse du prix des automobiles neuves (+1,0%; +3,0% sur un an) avec la fin, là aussi, d'un certain nombre de promotions.

Il souligne le nouveau renchérissement des produits pétroliers en avril (+1,0%, après +4,0% en mars; +17,9% sur un an), dans le sillage de la hausse des cours du pétrole brut et observe que ce renchérissement est "visible" sur les prix des carburants (+1,1%; +16,0% sur un an).

Toujours selon l'Insee, les prix de l?alimentation ont augmenté le mois dernier de 0,2% (+0,6% sur un an).

Pour Camille de Williencourt (Natixis), ces chiffres annoncent "évidemment de mauvaises nouvelles pour le pouvoir d'achat des ménages qui sera sensiblement affecté par la hausse des prix sur les dépenses incompressibles en 2011".

Si "l'inflation française devrait continuer à accélérer dans les prochains mois", selon elle, "la chute des prix du pétrole (en euros) devrait ensuite apporter un certain soutien au pouvoir d'achat des ménages" en dépit de la stagnation des salaires et des mesures d'austérité.

L'inflation en avril était cependant en ligne avec les attentes de Natixis (+0,4% en glissement mensuel, +2,1% en glissement annuel).

Alexander Law (Xerfi) note que "la France affiche une inflation modérée eu égard au contexte inflationniste mondial" mais remarque aussi que si l'économie française génère peu d'inflation, c'est parce que la demande n'est pas soutenue".

"Je préfère que l'on ait un peu moins d'inflation aujourd'hui car c'est l'un des seuls éléments qui permette au pouvoir d'achat de ne pas baisser nettement", explique-t-il.