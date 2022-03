Monastère : les sœurs prennent leurs marques à Grentheville

Un projet vieux de bientôt quatre ans pour les sœurs de l'Annonciade qui s'étaient établies voilà une quarantaine d'années à Brucourt, dans le Pays d'Auge. "Notre maison était très belle mais peu adaptée à la vie monastique", rappelle Sœur Marie de la Croix, responsable de la communauté.

Un espace de silence et de prières

Ce nouveau de lieu de vie accueille neuf sœurs moniales, c'est-à-dire cloîtrées. Pour autant, il dispose aussi de 25 chambres afin d'y développer l'accueil et l'hébergement de retraitants. "Pour offrir un espace de silence et de prières. Ce que nous voulons ensemble c'est partager notre spiritualité, ce qui nous fait vivre : l'approfondissement de la parole de Dieu." Sur le site, une longère a aussi été réhabilitée et reçoit quatre sœurs apostoliques. "Elles sont plus en contact avec les paroisses", explique Sœur Marie de la Croix.

Chacune, à sa manière, prend possession des lieux. Ici il faut nettoyer. Là aménager. Et faire aussi avec la fin du chantier de la chapelle. "Ce sera un peu juste pour Noël…" En revanche, l'année 2016 commencera fort avec une quinzaine inaugurale suivie d'une cérémonie le 7 février avec les autorités ecclésiastiques.