Chemin-Vert : un pôle enfance remplacera l'école Authie Nord

Un pôle enfance dont l'ouverture est programmée pour la rentrée scolaire 2018 : c'est la promesse de la municipalité pour le quartier du Chemin-Vert. Ce pôle enfance viendra en lieu et place des actuelles écoles maternelles et élémentaires Authie Nord. Il comprendra un groupe scolaire de onze classes dont une permettant la scolarisation d'élèves en situation de handicap et une autre, l'accueil des enfants de moins de trois ans. "Il y aura aussi le restaurant scolaire, un espace d'accueil parents/enfants, un centre médico-scolaire et une salle de sport multi-activités", indique Amandine François, maire adjointe en charge de l'éducation.

Choix du projet définitif fin janvier

Les établissements où sont accueillis environ 240 enfants, ont vécu. "C'est mal isolé, très vétuste" explique Amandine François.

Dès septembre 2016, les petits de maternelle seront accueillis au rez-de-chaussée des locaux du primaire. Pour permettre la continuité de l'enseignement, la reconstruction se fera ensuite sur site occupé, c'est-à-dire sur les espaces disponibles de l'emprise et ce, courant 2017. Enfin, ça n'est qu'une fois le chantier achevé que la majorité des locaux actuels seront démolis.

Pour la forme, quatre projets architecturaux ont été présélectionnés. Un jury doit se réunir fin janvier pour choisir celui qui permettra l'émergence d'un pôle "à haute performance énergétique", souligne l'élue. Mais aussi et surtout celui qui donnera un coup de jeune au cœur d'un des quartiers les plus peuplés de Caen.