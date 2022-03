Natation : l'équipe nationale d'Islande à Flers

Cette venue s'explique par le fait que cette délégation est encadrée par le Directeur technique national de la natation islandaise, le Flérien Jacky Pellerin. En provenance de l’aéroport de Roissy et sur la route de Saint-Lô, où elle participera au meeting du Bout de l’an (27-28 décembre), la délégation de cinq nageurs islandais fera étape à Flers.

Sous la conduite de leur entraîneur national, les 5 nageurs, dont Eyglo Osk Gustafdottir (médaillée de bronze sur 200 m dos aux Championnats d’Europe 2015 en petit bassin à Netanya, 8e aux championnats du Monde 2015 à Kazan) et Inga Elin Cryer (sélectionnée aux Championnats du monde à Kazan et d’Europe à Netanya) s’entraîneront au Centre aquatique Capfl’O de 16 h à 17 h30. Cette séance sera ouverte au public qui pourra assister gratuitement à l’entraînement d’athlètes de niveau mondial.

Cette présence de la délégation islandaise à Flers marquera aussi le retour de Jacky Pellerin, entraîneur national et directeur technique national de la natation islandaise depuis 2008, dans la ville où il a grandi et débuté la natation.

Qui est Jacky Pellerin?

Membre du club nautique flérien (CNF) de la fin des années 70 au début des années 80, Jacky Pellerin a, depuis 1983, accompli un parcours d’entraîneur qui l’a conduit en 1987 au poste d’entraîneur principal de Franck Espito, champion d’Europe sur 200 m papillon, auteur du premier record du monde en petit bassin sur 200 m papillon et surtout médaillé de bronze olympique à Barcelone en 1992 sur sa distance de prédilection le 200 m papillon.

Entraîneur en équipe de France de 1989 à 1993, il a pris en charge le club du Canet entre 1992 et 2000, révélant Frédéric Bousquet et entraînant de nombreux nageurs français et étrangers qui ont pris part aux Jeux olympiques, Championnats du Monde et d’Europe.

Jacky Pellerin a accompagné ses nageurs sur 14 championnats d’Europe, 8 Championnats du monde et aux Jeux olympiques de Barcelone (1992), Pékin (2008) et Londres (2012).

En venant à Flers, il souhaite partager un entraînement avec ses anciens coéquipiers, mais également transmettre un peu de ce qu’il a reçu aux jeunes nageurs flériens. Il avait déjà rencontré les nageurs du CN Flers à l’occasion d’une visite à Flers accompagné de Franck Esposito avec lequel il avait programmé une séance de travail et partagé un entraînement avec les membres du club.