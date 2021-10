Mine d'or TV

Dans cette mine d'or consacrée à la télévision, je vous parle de séries avec les dernières annonces faites pas les chaînes américaines.



On commence avec les mauvaises nouvelles : l'arrêt des séries. La fox a annoncé clore 5 de ses séries dont la plus connue est diffusée en France : « lie to me » avec Tim Roth ne connaîtra donc que 3 saisons. Les 3 derniers épisodes seront donc à voir sur M6 dès ce soir. C'est le manque d'audience aux USA qui a sonné le glas de l'aventure de ce spécialiste des expressions faciales et corporelles. L'acteur incarnait Cal Lightman, un docteur qui dirige un cabinet travaillant pour l'Etat ou de riches particuliers et qui décrypte les mensonges. Il résout ainsi de nombreuses enquêtes.

Mais la Fox a aussi annoncé le lancement de nouvelles séries, dont un spin-off (série dérivée) de Bones qui s'appellera « The Finder », le chercheur en français. Ce seront des enquêtes menées par un ex de la police militaire particulièrement habile dans son métier, un philosophe et une bad girl sexy aussi habile un manche d'hélicoptère à la main que derrière son bar...

Et nous savons aussi que Dr House aura une 8ème saison.









ABC a annoncé un fin de série qui pourrait être accueilli comme une bonne nouvelle ! C'est pour « Brothers and sisters » diffusé l'après midi sur TF1. La saison 5 est actuellement diffusée en Amérique, et il était convenu que ce serait la dernière saison, car seulement 8 millions de personnes regardent le show. Seulement la chaine aurait laissé entendre qu'une 6ème saison pourrait finalement conclure d'une manière digne de ce nom la série, pour avoir une vraie fin. Même si cette 6ème saison ne comptera qu'entre 6 et 18 épisodes, les fans sont ravis.















