Toutes vos sorties club en Normandie ce samedi 19 décembre

La 7ème édition de la Be Hype Caen Never Sleep au Palais à Caen avec le showcase de MHD Afro Trap pour une grosse ambiance made in Paris.

Au Milton à Baudre DJ Somax du Collectif Métissé vient mixer dans le cadre de la Fashion Mix Party avec une tonne de cadeaux !

C'est Noël avant Noël au Koncept à Lessay avec avalanches de cadeaux toute la nuit avant la répétition du nouvel an le week-end prochain.



A l'Agrion au moulin de Ver le Père Noël fait son strip pour vous mesdames avec entrée gratuite avant 23h30.

Enfin au Skull Club à Giéville une grande soirée snapchat avec DJ Gun et Kirikoo et entrée offerte à tous avant minuit.