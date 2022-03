René Joly chante le thème de La Guerre des Etoiles en Français

Ce chanteur de chansons françaises des années 60, avait tenté de surfer sur le succès de la saga Star Wars. Ainsi il a repris l'air de la mythique bande originale du film, en y apposant des paroles en français... Et ça donne ça :







Ce chanteur a succès (Sa chanson « Chimène » en 1969 a été vendu à plus d'un million d’exemplaires !), n'as pas vu sa côte

s'amélioré grace à ce titre, mais plutôt grace à des collaborations qu'il a effectué dans les années 70 avec Michel Berger,

et Luc Plamandon quand il interpréta l'air de l'Extra-terrestre dans starmania.



La sortie du 7ème vollet de la saga est l'occasion de retrouver son... ''Hit'' !