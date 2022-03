Le bilan du tourisme dans l'Orne pour la saison 2015 : difficultés et satisfactions

Le bilan du tourisme dans l'Orne pour la saison 2015

Dans l'Orne, les 2 Chambre de commerce et l'agence « Tourisme 61 », viennent de tirer le bilan départemental définitif de la saison touristique, après une enquête réalisée auprès de 290 établissements.

Pour la moitié des hôteliers, c'est un difficile retour à la réalité, 1 an après le 70ème anniversaire du débarquement, les Jeux Équestres Mondiaux, et le championnat du monde de karting organisé dans l'Orne, avec leur activité en nette baisse cette saison.

En revanche, pour l'autre moitié des hôteliers, 2015 a été équivalent, voir meilleur que 2014 et les gestionnaires de lieux de visites font le même constat.

82 % des restaurateurs témoignent d'une bonne fréquentation de leurs établissements durant cette saison.

Parmi les inquiétudes exprimées par les professionnels dans cette enquête annuelle : le coût de la mise aux normes de leur établissement, la concurrence de plus en plus importante de sites comme « AirBNB », et le manque d'organisation d’événements touristiques ornais ; mais pour 2016, certains établissements sont d'ores et déjà complet pour la période du départ du Tour de France organisé, c'est vrai … dans le département voisin, de la Manche !