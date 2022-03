Paris (AFP). Le nouveau Star Wars lance ses vaisseaux spatiaux à l'assaut de la planète

Ils attendaient son retour depuis dix ans: de la France à l'Afrique du Sud, des millions de fans vont découvrir mercredi la suite de la saga "Star Wars", tenus en haleine par une impressionnante campagne marketing autour de ce 7e épisode présenté comme l'événement cinéma de l'année. "Star Wars: Le Réveil de la force" va déferler sur les écrans dès le début de la matinée dans une quinzaine de pays, principalement en Europe: France, Benelux, pays scandinaves, Italie, Suisse mais aussi Afrique du Sud et Maroc. Jeudi, ce sera notamment au tour du Royaume-Uni et de l'Allemagne, puis des Etats-Unis vendredi. A Sydney, en Australie, l'actrice australienne Cate Blanchett est attendue sur le tapis rouge pour la première du film mercredi soir, en compagnie de nombreuses autres célébrités australiennes, tandis qu'un cinéma à Bangkok, la capitale thaïlandaise, doit donner le coup d'envoi de la projection du film en Asie. La sortie des nouvelles aventures de Luke Skywalker, Han Solo et de la princesse Leïa, qui devrait se traduire en milliards de dollars de recettes pour Disney en entrées et produits dérivés, a fait voler en éclats les records des sites de billetterie. Plus de 500.000 billets ont été vendus à l'avance en France, un chiffre sans précédent selon Disney, qui a racheté il y a trois ans les droits de la saga culte à George Lucas pour plus de 4 milliards de dollars. Signe de l'ampleur du phénomène "Star Wars", le film sera visible dans 1.093 salles dans l'Hexagone. Dans le réseau de salles UGC, l'un des principaux du pays, 90.000 billets ont été pré-réservés, dont 50.000 pour la seule journée de mercredi, une première, selon le groupe. Certains fans américains, incapables de patienter 48 heures, sont même allés jusqu'à débourser 5.000 dollars (4.500 euros) pour venir voir le film à Paris dès sa sortie. En Belgique, la grande chaîne de cinémas Kinepolis a écoulé 55.000 billets en prévente, dont 25.000 pour mercredi, "un record absolu". - Nouvelle génération de personnages - Quatre décennies après la sortie du premier "Star Wars" en 1977, la cote d'amour pour la saga, qui a profondément imprégné la culture populaire, n'a pas faibli, comme en témoigne l'effervescence que le nouvel opus a suscité sur les réseaux sociaux. Au cours des trente derniers jours, plus de deux millions et demi de tweets consacrés au film ont ainsi été publiés dans le monde, selon Twitter. Les internautes se sont perdus en conjectures sur ce nouvel épisode signé J.J Abrams, dont le scénario a été protégé comme un secret d'Etat par Disney. La multinationale a multiplié les bandes annonces sibyllines et exigé une confidentialité absolue des acteurs et des journalistes, dont certains n'ont pas caché leur exaspération. "Honnêtement, on se croirait au Kremlin", a lancé l'acteur Anthony Daniels, qui endosse à nouveau le costume du droïde C-3PO. "Le Réveil de la force" démarre 30 ans après la fin de l'épisode 6, "Le Retour du Jedi", sorti en 1983. Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill, acteurs légendaires de la première trilogie, se sont glissés à nouveau dans la peau du contrebandier Han Solo, de la Princesse Leïa, meneuse de l'Alliance rebelle, et du chevalier Jedi Luke Skywalker. Les spectateurs vont aussi faire connaissance avec une nouvelle génération de personnages: la pilleuse d'épaves Rey, interprétée par la Britannique Daisy Ridley, dont c'est le premier film, ou encore Finn, le soldat de l'Empire qui passe du bon côté de la Force, joué par un autre nouveau venu, John Boyega. La star de la série "Girls", Adam Driver, est également au générique, tout comme Lupita Nyong'o, Oscar du meilleur second rôle pour "12 Years a Slave". Combats au sabre laser, courses poursuite de vaisseaux spatiaux, créatures monstrueuses, robots, côté obscur de La Force : tous les ingrédients qui ont fait le succès planétaire de la saga sont réunis dans ce film au budget colossal, pour "perpétuer l'héritage en reprenant les fondamentaux", selon J.J Abrams. Pour lui, si la saga a un tel succès, c'est parce que "Star Wars n'est pas qu'un film de science-fiction : sa fantaisie renferme une dimension spirituelle".

