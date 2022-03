Washington (AFP). Fed: début d'une réunion cruciale sur les taux

La banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une réunion de politique monétaire historique qui devrait déboucher mercredi, selon les attentes des marchés, sur une hausse des taux d'intérêt, la première en presque dix ans. "Le Comité de politique monétaire (FOMC) a commencé sa réunion à 13H00 locales (18H00 GMT) comme prévu", a indiqué mardi un porte-parole de la Réserve fédérale. Le FOMC rendra son verdict très attendu par les marchés financiers mercredi à 14H00 locales (19H00 GMT), juste avant une conférence de presse de la présidente de la Fed Janet Yellen. La Fed publiera aussi de nouvelles prévisions économiques sur la croissance, le chômage et l'inflation. La plupart des économistes s'attendent à ce que la Fed relève d'un quart de point (0,25%) sa fourchette d'évolution des taux directeurs qui a été maintenue entre 0 et 0,25% depuis fin 2008 pour soutenir la reprise après la crise financière. Janet Yellen qui s'est récemment félicité d'une croissance "modérée" de l'économie américaine accompagnée de "risques équilibrés", a averti que "beaucoup" de membres de la Fed estimaient qu'il était temps de relever les taux. Elle a aussi indiqué que le Comité "surveillerait les progrès de l'inflation" vers l'objectif de 2% de la Fed. Mardi, à la veille de la décision du Comité monétaire, la publication de l'indice des prix à la consommation a montré que l'inflation aux Etats-Unis (hors prix de l'alimentation et de l'énergie), avait atteint le niveau de 2% pour la première fois depuis un an et demi, approchant donc la cible de la Fed qui porte toutefois sur l'inflation dans son ensemble. Si l'on tient compte des prix de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation sur douze mois, selon l'indice CPI, est à 0,5%. "Le timing est impeccable", a commenté Harm Bandholz, économiste pour UniCredit. "La Fed va relever les taux mercredi et signalera une progression graduelle des taux pour les trois années à venir", a-t-il commenté.

