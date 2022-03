Le jour le plus court à L'Aigle

Durant le mois de décembre, l'association Les Hommes Fourmillent propose de nombreuses animations sur les courts-métrages: Fais Courts.

Dans ce cadre, vous pourrez profiter de l'événement national "le jour le plus court" organisé ce vendredi à L'Aigle. Une première partie plus consacrée à la jeunesse sera proposée de 19h à 21h30 et s'enchainera sur une programmation grand public jusqu'à minuit environ.

Vous pourrez vous restaurer sur place dans un espace locavore. L'animation est gratuite et ouverte à tous. C'est de 19h à 00h à l'amphithéâtre du centre culturel des tanneurs de L'Aigle. Retrouvez le programme sur hommefourmille.canalblog.com

Ecoutez Franck Ginisty, président des hommes fourmillent, nous présenter cette soirée: