ES Coutances : Yves Lefèvre n'est plus

Impossible de ne pas le croiser les jours de matchs sur les pelouses de l'ES Coutances. A 56 ans, Yves Lefèvre était l'âme de ce club dont il était dirigeant depuis près de quatre décennies, dans les bons comme les mauvais moments. Il en était à la fois le plus fervent supporter, le plus farouche défenseur et le plus fidèle bénévole.

Sa gouaille et ses mémorables coups de gueule manqueront indéniablement à la famille du foot Nomand.

La rédaction de Tendance Ouest adresse à sa famille et son club ses plus sincères condoléances et l'émission Tendance Sports de dimanche soir prochain lui sera dédiée.