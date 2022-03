Le premier Ministre Manuel Valls et son ministre de l'économie et de l'industrie Emmanuel Macron viennent de signer le décret de création de la « Chambre régionale de Commerce et d'industrie de Normandie ».

Publié ce week-end au Journal Officiel, ce décret acte la régionalisation au 1er janvier prochain des CCI de Haute et de Basse-Normandie, dont le siège provisoire a été fixé à St Contest, près de Caen.