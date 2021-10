Les cavistes ont le sourire

Pourtant, une courte balade dans le centre-ville témoigne de l’intérêt des Caennais pour le bon vin. Le dynamisme du secteur est perceptible du côté des cavistes, à l’image de "Rouge et Blanc", dont le chiffre d’affaires flirtait avec les 10 % de croissance l’année dernière. "Je m’appuie sur une clientèle fidèle qui continue de grandir et qui apprécie le fait que je propose uniquement des étiquettes qui viennent de propriétaires récoltants ou de petites exploitations", indique le gérant, Rémi Jobin. Là se trouve certainement le secret pour durer : à Caen, il existe autant de cavistes qu’il y a de profils de consommateurs.

À chacun sa clientèle

Une clientèle aisée fait également confiance à "Vin sur Vingt" depuis plus de 25 ans. "Depuis notre ouverture dans les années 80, il a bien fallu partager le gâteau en des parts de plus en plus petites", souligne le responsable de la boutique qui rappelle cependant que “si des cavistes ont ouvert, d’autres ont aussi fermé". Comme Cavavin à Hérouville qui a mis la clé sous la porte le mois dernier.

Installé derrière la FNAC depuis cinq ans, "Au Nez Palais" a décidé de jouer la carte du bio. 95 % des étiquettes proposées sont ainsi issus de produits dits "naturels". Nombreux sont les novices à venir découvrir. La satisfaction est également palpable chez "Nicolas" et ses 60 années de présence à Caen, qui profite de son emplacement et de sa large gamme.

Côté dégustation, pas facile de pouvoir goûter des vins avant de les acheter. "Les Domaines qui Montent" a conçu une formule intéressante avec d’excellentes bouteilles pour accompagner un déjeuner. "Rouge et Blanc" propose quelques bouteilles à la dégustation tous les samedis matins.



Pratique. Rouge et Blanc, 5 rue St-Sauveur. Vin sur Vingt, 43 rue Neuve St-Jean. Au Nez Palais, 12 rue St-Laurent. Les Domaines qui Montent, 40 rue de Bras. Nicolas, 10 rue Bellivet.