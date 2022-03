"Star Wars, Episode VII" : pas de scène inédite après le générique

À la fin de chaque film Marvel ("X-Men", "Les Gardiens de la Galaxie", "Avengers" etc.), appartenant à la maison-mère Disney, les spectateurs pouvaient avoir un aperçu d'un prochain film de l'univers en question à travers une scène bonus inédite qui intervient après le générique.

"Star Wars" appartenant désormais à Disney, J.J. Abrams a répondu à l'une des rumeurs les plus persistantes sur le nouveau "Star Wars".

Aucun teaser du spin-off "Rogue One" ne sera montré à la fin de "Star Wars: Le Réveil de la Force".

"Rogue One" est réalisé par Gareth Edwards. L'intrigue prend place entre les épisodes III et IV, et raconte les aventures d'un groupe de rebelles chargés de voler les plans de la station spatiale de l'Empire, l'Étoile noire. Felicity Jones, Mads Mikkelsen et Diego Luna sont au casting de ce film qui sortira en décembre 2016.

L'avant-première mondiale de "Star Wars, Episode VII: Le Réveil de la Force" aura lieu le 14 décembre prochain. Le film sortira dans les salles françaises le 16 décembre.