Au Bistrot du Père Tranquille, rue Saint-Pierre

Les formules du midi à 11,50 euros et 15,50 euros sont des plus convaincantes, avec des assiettes toujours bien fournies.



La fraîcheur au menu

J'ai d'abord ouvert le bal avec un excellent et très frais tartare avocat-crevette, envié à juste titre par les personnes qui m'accompagnaient. Mais l'assiette de bulots et de crevettes en folie, et l'œuf cocotte façon grand-mère les ont rapidement réconfortées.

Il a fallu attendre un petit moment pour savourer le plat principal. Un petit conseil : n'hésitez pas à signaler à la serveuse que vous devez retourner travailler... Mais, il faut reconnaître que cela en valait la peine. Le saumon à la fleur de thym délicatement grillé était tout aussi frais que l'entrée, tandis que la carte réservait à mon voisin une belle bavette à la sauce camembert, pour laquelle il avait opté au détriment d'une appétissante assiette de tripes à la mode de Caen.

Côté desserts, les tartes des sœurs Tatin ou le moelleux au chocolat raviront plus d'un amateur.

L'adresse est d'autant plus agréable qu'en cette période de l'année, les tables investissent les pavés de la rue Saint-Pierre... bien ensoleillée à l'heure du midi.

Pratique : 10, rue Saint-Pierre à Caen. Tél. 02 31 08 28 90.



