Paris (AFP). Ligue 1: pas de miracle pour Lyon, Monaco petit à petit

L'Olympique lyonnais n'a pas fait de miracle malgré une prestation honorable sur la pelouse du Paris SG dimanche (5-1), en clôture d'une 18e journée qui a aussi vu Monaco se faire une petite place sur le podium de la Ligue 1. . Malgré Trapp, Paris n'a pas tremblé C'aurait dû être le choc de l'année entre le triple champion de France en titre et son fier dauphin de la saison dernière. Mais Lyon, si fort lors de la saison 2014/15, est désormais une équipe engluée dans la crise, éliminée de toutes compétitions européennes et à la peine au classement. Et au bout de 20 minutes, Paris menait déjà 2-0, d'abord par Ibrahimovic - son 13e en 13 matches (11e) - sur un service involontaire de Mapou Yanga Mbiwa, puis par Serge Aurier, servi par un coup franc magnifique d'Angel Di Maria (17e). Complètement dépassés pendant cette entame, sous le regard très renfrogné de Jean-Michel Aulas, les Lyonnais ont entrevu la lumière grâce à une frappe puissante de Jordan Ferri, qui, déviée par la cuisse de Thiago Silva, trompait Kevin Trapp (24e). Le gardien, qui tentait de contrôler le ballon au lieu de l'expédier en corner, finissait par se lober lui-même Mais cette erreur a vite été oubliée grâce au bon travail d'Angel Di Maria, triple passeur décisif, pour Cavani (61e) puis Lucas (90+1). Entre temps, 'Ibra' s'était offert un pénalty qu'il a transformé lui-même (77e). Paris assoit ainsi encore un peu plus sa suprématie nationale avec désormais 17 points d'avance (!) sur son dauphin, Angers, après 18 journées. Quant aux Lyonnais, ils comptent désormais cinq points de retard sur le podium Et 22 sur Paris. . Monaco, le podium sans briller Les Monégasques se sont fait étriller en Europa League par Tottenham (4-1) et, une saison après être tombés avec les honneurs contre la Juventus Turin en quarts de finale de Ligue des Champions, ne disputeront pas de compétitions européennes après la trêve de fin d'année. Ils n'ont pas non plus un stade très animé et leur jeu est loin de faire rêver. Malgré tout Monaco, vainqueur dimanche contre Saint-Etienne sur un penalty de Fabinho (83e), enchaîne un 5e match sans défaite en championnat et pointe le bout de son nez sur le podium. Spécialiste du 1-0 la saison dernière, l'ASM semble avoir retrouvé, au moins en championnat, une certaine assise défensive. Mais contrairement à l'année précédente, face à Saint-Etienne, ce ne fut pas grâce à Danijel Subasic: le gardien international croate, pourtant convoqué dans le groupe, n'était finalement pas sur la feuille de match, officiellement en raison d'un "problème physique", selon Leonardo Jardim qui a aussi dit que le Croate "n'était pas à 100%". . Angers s'accroche encore, Marseille encore accroché Bordeaux était tout prêt d'accrocher une bonne victoire sur la pelouse du 2e de Ligue 1, le surprenant promu Angers. Grâce à un but pratiquement sur sa première opportunité, grâce à Diego Rolan (40e), Bordeaux pensait avoir fait le plus dur. Mais Angers a fait du Angers, s'appuyant sur les coups de pieds arrêtés, en l'occurrence un corner de Billy Ketkeophomphone repris de la tête par Romain Thoms (86e). Semaine après semaine, le promu empile les points et, après trois défaites consécutives en octobre et novembre, vient d'enchaîner 5 matches sans défaite. Marseille non plus n'a plus perdu depuis un moment (7 matches dont 5 en championnat), mais l'OM ne gagne plus non plus au Vélodrome et cela commence à agacer ses supporters. Encore accroché à domicile, cette fois par le Gazélec Ajaccio (1-1), l'OM a essuyé des sifflets et vu son public commencer à vider un Vélodrome dégarni 10 minutes avant la fin du match. Il faut dire que les Marseillais, sans doute éprouvés physiquement par leur déplacement victorieux contre le Slovan Liberec (4-2), ont franchement levé le pied en seconde période, après l'exclusion sévère d'Abdelaziz Barrada (50e). Michy Batshuayi, encore buteur (38e), a pourtant eu encore deux occasions de délivrer enfin Marseille au Vélodrome, mais a manqué de précision, une fois n'est pas coutume. Les Marseillais, qui avaient encaissé un pénalty de Jacques Zoua en première période, sont 9e, à 7 points du podium. Motif de satisfaction: ils ne comptent désormais plus que deux longueurs de retard sur le rival lyonnais. Résultats de la 18e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

