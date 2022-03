Régionales 2015 : malgré le scrutin indécis à 21h, quelques réactions de nos invités

En attendant de connaître le résultat définitif de ce second tour, rappel de quelques résultats définitifs :

A Saint Lo, dans la Manche, le PS arrive en tête avec 44%, la droite totalise avec 37%, le FN obtient 17,6%

A Vire, Hervé Morin et la droite obtiennent 41,52%, le PS récolte 37,6% et le FN 20,85% des voix.

A Flers le PS arrive en tête avec 43,87%, la droite 38,88% et le FN, 23,25% des voix.

A Honfleur, la droite obtient 42,57%; le PS obtient 31,86%, le FN récolte 25,57%.

A Lisieux, la droite arrive en tête avec 40,29%, la gauche récolte 32, 74% et le FN récolte 26,97%.

A Falaise, la droite obtient 41,78%, la gauche obtient 36,08%, le FN récolte 22,13%.

A Saint Pierre sur Dives, la droite obtient 41,15%, le FN obtient 30,66 et le PS 28,19%.

A Ouistreham, la droite arrive en tête avec 41,36%, la gauche réalise 39,55% et le FN 19, 09%.

Sur le plateau de Tendance Ouest, Philippe Duron, le député PS se félicite de ces résultats et souligne le bon score obtenu par la gauche dans la ville de Caen où elle arrive en tête. Un score qu'il qualifie de "remarquable".

Jean Léonce Dupont, président du conseil départemental souligne l'écart entre les "métropoles et les zones urbaines" et souligne que "la période est hors norme et que ce scrutin a donc des résultats hors norme".

Leurs réactions, en vidéo, à commencer par celle d'Alain Tourret, député du Parti radical de gauche :