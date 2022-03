A Caen, il écrase son hôte avec un frigo

Seulement quand celui-ci se met à manger avec les mains, cela dérange tellement son hôte, qu'une altercation s'en suit. L'invité, devenu pour le coup le prévenu, a comparu le 9 décembre devant le tribunal de grande instance de Caen, pour actes de violence, dégradation d'un bien appartenant à autrui et outrage à agent. Devant la cour, l'homme, très volubile, s'explique « Faut dire qu'on avait tous bu...Je lui ai mis 2 ou 3 baffes, le frigo lui est tombé dessus, alors je suis monté sur le frigo pour l'écraser. Mais après ça, il m'a porté des coups de couteau dans le dos. »

L'homme s'enfuit avant l'arrivée de la gendarmerie, alertée par les voisins. En fait, il va boire et revient 2 heures plus tard en défonçant la porte à coups de pieds et tente d'étrangler son adversaire. « Mais je n'ai pas frappé la femme, se justifie le prévenu, j'ai juste essayé de lui arracher son portable »

S'ensuit une garde à vue musclée avec outrages à agents. L'homme, âgé de 26 ans, détenu depuis août pour d'autres faits (vols, dégradations, outrages) se trouve être sous curatelle. Pour le juger une expertise psychiatrique est donc nécessaire. L'affaire a été renvoyée au 24 février 2016.