L'enseigne : La case à bières... et à vins

Parmi les plus connues, Delirium, Karmeliet, la Cuvée des Trolls, la Duff, sont des bières que vous pourrez également consommer sur place, avec modération.

En avril dernier, les quatre copains associés et à l’initiative de ce projet, ont décidé d’agrandir leur établissement de 200 à 600 m2. Cet agrandissement leur a permis l’ouverture d’un espace “vins” de 200 références, avec le Languedoc-Roussillon et le Bourgogne en tête de cru. La Case à Bières a ainsi été rebaptisée La Case.

“Ici, les gens viennent se détendre, boire un verre tranquillement. Comme nous sommes un peu excentrés, nos clients font la démarche de venir chez nous. On rencontre tous les âges, tous les milieux sociaux, c’est vraiment le melting-pot,” précise le gérant François Planchenault.

Assiettes de charcuterie

Pour accompagner vos apéritifs, la Case vous sert, les mardi et jeudi de 18 h à 20 h, des assiettes de charcuterie avec du saucisson lyonnais et bientôt des assortiments de fromage.



Pratique. 52 route de Paris à Mondeville. Tél. 02 31 72 84 59. Ouvert de 10h à 21h du lundi au samedi.