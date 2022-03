Paris (AFP). Second tour des régionales: les bureaux de vote ont ouvert en métropole

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en métropole pour le second tour des élections régionales, dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2017, avec un Front national pour la première fois en mesure de l'emporter dans une ou plusieurs régions, dont le nord et Paca. Pour ce scrutin qui se déroule sous état d'urgence, un mois jour pour jour après les attentats les plus meurtriers commis en France (130 morts et des centaines de blessés), 45,3 millions d'électeurs sont appelés à élire 1.757 conseillers régionaux et 153 conseillers territoriaux (Corse, Guyane et Martinique). Décalage horaire oblige, La Réunion a été la première à ouvrir ses bureaux de vote à 05H00 (08H00 locales). Les mesures de sécurité sont renforcées autour des bureaux de vote, notamment dans la capitale. Arrivé en tête dimanche dernier avec un nouveau score historique (27,7%), le Front national, qui ne gère pour l'instant que des exécutifs municipaux et avait échoué à s'imposer à la tête d'un département en mars malgré, déjà, un excellent premier tour, est pour la première fois en mesure de conquérir une voire plusieurs régions. Les regards se porteront notamment sur le Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la région Paca, où la présidente du parti d'extrême droite Marine Le Pen et sa nièce, la députée Marion Maréchal-Le Pen, ont toutes deux dépassé les 40% au premier tour et se retrouvent en finale face respectivement aux Républicains Xavier Bertrand et Christian Estrosi après le retrait de la gauche, qui a appelé au barrage républicain contre le FN. Les sondages réalisés dans l'entre-deux tours les donnent toutes perdantes mais parfois avec un écart se situant dans la marge d'erreur. On surveillera également le résultat en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, du numéro deux du parti, Florian Philippot, qui a viré largement en tête au premier tour et affronte en triangulaire Philippe Richert (LR) et le socialiste Jean-Pierre Masseret, qui s'est maintenu malgré les consignes de retrait de la direction du PS. Autre région convoitée par le FN, la Bourgogne-Franche-Comté, où la frontiste Sophie Montel est arrivée elle aussi loin devant ses concurrents. Alors qu'un Français sur deux a boudé les urnes dimanche dernier, reste à savoir si les appels à la mobilisation anti-FN, à gauche comme à droite, seront entendus et à qui profitera une éventuelle hausse de la participation, fréquente lors des seconds tours (+5 points aux régionales de 2010). Le vote se déroule pour la première fois dans le cadre des 13 grandes régions métropolitaines nées de la réforme territoriale et dans quatre régions et territoires d'outre-mer (Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique). Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18H00 dans la plupart des villes, mais les électeurs peuvent voter jusqu'à 19H00 dans certaines communes, voire 20H00 dans les grandes villes.

