Moscou (AFP). Russie: 21 morts dans l'incendie d'un hôpital psychiatrique

Vingt-et-une personnes ont péri dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, dans l'incendie du bâtiment en bois d'un hôpital neuro-psychiatrique détruit par le feu. "19 corps ont été découverts sur les lieux de l'incendie et deux personnes ont succombé des suites de leurs blessures à l'hôpital", a déclaré à l'AFP une porte-parole de l'antenne locale du ministère des Situations d'urgence. Le feu qui a éclaté peu avant 21H00 GMT samedi a détruit en quatre heures le bâtiment en bois de cet hôpital dans le village d'Alferovka, où plus de 70 personnes se trouvaient au moment de l'incendie, selon le ministère. Plus de 440 pompiers et secouristes et quelque 80 véhicules ont été dépêchés sur les lieux de l'incendie maîtrisé vers 00H05 GMT. Le feu qui a ravagé une surface d'environ 600 mètres carrés a également fait une vingtaine de blessés qui ont été hospitalisés. "51 personnes ont évacuées" et sont saines et sauves, souligne le ministère. Plusieurs patients refusaient de quitter le bâtiment en flammes car ils avaient pris des sédatifs et des somnifères avant de se coucher et ne se rendaient pas compte du danger, a rapporté la chaîne de télévision russe NTV qui a diffusé des images de l'hôpital envahi par le feu et une fumée épaisse. "Les gens avaient peur et se cachaient sous leurs lits quand ils ont vu les secouristes", a raconté un témoin à la chaîne de télévision Zvezda. "C'était horrible, la fumée, l'odeur de brûlé et le fait de savoir que ceux qui sont restés à l'intérieur sont déjà morts". Les origines de l'incendie ne sont pas connues. Selon des médias russes, le feu aurait été provoqué par un court-circuit dû aux installations électriques vétustes. Tous les ans, de nombreuses personnes périssent dans des incendies en Russie, qui souffre d'infrastructures en piteux état datant de l'ère soviétique et de mesures de sécurité laxistes. Les institutions médicales sont particulièrement vulnérables. En avril 2014, huit personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé un centre de désintoxication pour drogués dans l'Altai, en Sibérie. En septembre 2013, 37 patients avaient péri dans l'incendie d'un hôpital psychiatrique dans le nord-ouest de la Russie. En avril de la même année, 38 personnes - en majorité des handicapés mentaux - avaient péri dans l'incendie d'un hôpital de la région de Moscou.

