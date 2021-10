Auvers : capitale du dressage !

Parmi elles, l’écurie Meyer Selles représentée par Gilles Siauve et Windsor van’t Dashageveld, couple vainqueur de la 1ère étape à Jardy.

Sera également de la partie pour défendre sa place sur le podium l’écurie Team Normandie qui met toutes les chances de son côté en se déplaçant avec ses deux cavaliers : Ludovic Henry associé à Dartagnan et Jean-Philippe Siat avec Greystoke.

A noter la présence de Julia Chevanne pour l’écurie Kineton-Passier (Julia Chevanne et Rémy Issartel). Elle sera en selle sur son fidèle Luciano 182. L’écurie Kineton-Passier, provisoirement 4ème ex-aequo détient la victoire du Grand National depuis 3 ans.

Les hostilités de cette 2ème étape débuteront samedi à 8h. Le premier couple du Grand Prix Pro élite, support du Grand National, s’élancera à 13h30. Au total, 23 cavaliers sont engagés dans cette épreuve. Dimanche est prévue l’épreuve Grand Prix Spécial. Et tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale bien connue sur le terrain d’Auvers autour d’Alain Hinard (notre photo), Président du concours.

Deux écuries Normandes engagées

Pour cette étape Normande, deux écuries de la région prendront part à la compétition. Il s’agit de l’écurie Team Normandie-Cavalassur (Ludovic Henry et Jean-Philippe Siat) et l’écurie Théault-Cavaloisirs qui sera représentée par ses deux cavalières : Perrine Carlier et Gabrielle Mathieu.

