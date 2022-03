L'Agenda en Normandie : lundi 14 décembre

MANCHE

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Le goût des Merveilles» avec Virginie Efira. Depuis la mort de son mari, Louise prend soin toute seule de ses deux enfants et de trois hectares de poiriers. Elle a hérité de l'exploitation de son mari mais aussi du cortège de problèmes qui l'accompagne. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Cherbourg-Octeville.

Vendredi, un marché de Noël est organisé par la Dynamique des commerçants à Equeurdreville-Hainneville. C'est un marché nocturne avec de nombreuses animations en musique et l'arrivée du Père-Noël. Rendez-vous, ce vendredi, de 18h à 22h dans les rues Gambetta et Paix.

CALVADOS

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Le goût des Merveilles» avec Virginie Efira. Depuis la mort de son mari, Louise prend soin toute seule de ses deux enfants et de trois hectares de poiriers. Elle a hérité de l'exploitation de son mari mais aussi du cortège de problèmes qui l'accompagne. C'est ce mardi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Samedi et dimanche, le grand cirque de Noël, Alice au Pays du Père-Noël s'installe au Zénith de Caen. Alice, bravant tous les interdits de la reine, décide d'aller elle-même porter sa lettre au Père Noël avant qu'il ne commence sa tournée. C'est complet le samedi mais il reste des places pour les représentations du dimanche à 10h30 et 17h30. L'entrée est à 24€ et c'est 15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

ORNE

Mardi soir, assistez à l'avant-première du film «Le goût des Merveilles» avec Virginie Efira. Depuis la mort de son mari, Louise prend soin toute seule de ses deux enfants et de trois hectares de poiriers. Elle a hérité de l'exploitation de son mari mais aussi du cortège de problèmes qui l'accompagne. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.

Mardi soir également, assistez au concert de Lou Doillon à La Luciole à Alençon. C'est ce mardi soir à 21h. L'entrée est à 25€ sur place et c'est 20€ si vous êtes abonnés. Retrouvez la programmation complète ICI

L'Union Commercial de La Ferté Macé organise les festivités de Noël dans la commune, le traditionnel marché de Noël et de nombreuses animations. Un jeu concours est également organisé chez de nombreux commerçant de la Ferté Macé.