La performance énergétique diagnostiquée

Le DPE s’inscrit dans une politique énergétique définie au niveau européen dont l’objectif est de réduire la consommation d’énergie en améliorant la performance énergétique du bâtiment.



Une description détaillée de la consommation et de son impact

Il décrit le logement ou le bâtiment en tenant compte de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude et de leurs utilisations. Dans certains cas, il peut renseigner sur la quantité d’énergie consommée ou estimée.

La lecture des résultats de ce diagnostic est facilitée par une étiquette comportant sept lettres allant de A à G (A correspond à la meilleure performance énergétique et G à la moins bonne). Les résultats sont établis par des professionnels qui doivent être impartiaux et n’avoir aucun lien avec le propriétaire.

Les diagnostiqueurs ont l’obligation de disposer d’un certificat de compétence émis par un organisme de certification accrédité. Le certificat est une garantie et un repère pour les acheteurs et les locataires.



Pratique: Annuaire http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/