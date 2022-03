Orne : un dîner contre la désertification médicale

Cet accueil personnalisé traduit la volonté du Département et des acteurs du secteur de la santé (le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Orne, la faculté de médecine de Caen, Althéa, l’ARS, l’URML et le SIMBAN) d’inciter les futurs médecins à s’installer dans l’Orne et lutter ainsi contre la désertification médicale.

Cette soirée a également été l’occasion de saluer et de remercier les médecins généralistes, maîtres de stages, qui font la démarche d’accueillir et d’accompagner ces internes dans leur exercice durant six mois.

59 internes en médecine (contre 42 l’année dernière) ont choisi l’Orne pour réaliser leur stage durant les six mois à venir.

Certains dans les hôpitaux d’Alençon, Argentan et Flers.

D’autres effectuent leur stage en médecine libérale chez des praticiens situés dans les communes d’Alençon, Argentan, L’Aigle, Domfront, Le Sap, Messei et Saint-Germain-du-Corbéis.