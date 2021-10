Gendarmerie : Il traque les voitures volées

Il permet de retrouver des véhicules volés grâce à des capteurs qui photographient et décryptent en temps réel la plaque d’immatriculation. Ce dispositif est capable de lire de 4 000 à 6 000 plaques par heure et de comparer les données aux fichiers des véhicules volés et au système d’information européen “Schengen”.

Si LAPI repère une voiture volée, la photographie comprenant la date, l’heure et la géocalisation du véhicule, sera conservée pendant 31 jours et constituera une preuve tangible. Dans le cas contraire, les clichés seront seulement conservés huit jours et ne pourront être consultés que par réquisition lors d’une enquête judiciaire. Cinq autres véhicules seront également livrés en Basse-Normandie. Ils seront répartis dans les trois départements.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire